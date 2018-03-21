Рабочая группа ЦИК 22 марта рассмотрит жалобы на нарушения в ходе выборов президента

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в четверг, 22 марта, планирует провести заседание рабочей группы, на котором будут рассмотрены жалобы на нарушения в ходе выборов президента 18 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Завтра пригласим вас на заседание рабочей группы, расскажем, какие есть жалобы, какие решения", - сказал он.

Булаев подчеркнул, что только после рассмотрения жалоб ЦИК будет подводить официальные итоги выборов. "После того как жалобы все рассмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будут подведены итоги голосования.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.