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Матвиенко: диалог РФ и США состоится, усиливать напряженность в отношениях более нельзя

Политика
21 марта, 14:40 UTC+3

В противном случае можно перейти ту грань, которая создаст необратимый процесс, отметила спикер Совета Федерации

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что в отношениях России и США лидерам стран удастся выстроить диалог и не допустить нового витка напряженности. Об этом сенатор заявила в среду журналистам, комментируя возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я убеждена в том, что такой диалог не только нужен, но что он обязательно будет, потому что дальше усиливать напряженность нельзя. Дальше можно перейти ту грань, которая уже создаст необратимый процесс, а этого допускать нельзя. Я уверена в том, что удастся переломить ситуацию и начать такой диалог", - сказала Матвиенко.

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