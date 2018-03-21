Матвиенко: диалог РФ и США состоится, усиливать напряженность в отношениях более нельзя

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что в отношениях России и США лидерам стран удастся выстроить диалог и не допустить нового витка напряженности. Об этом сенатор заявила в среду журналистам, комментируя возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я убеждена в том, что такой диалог не только нужен, но что он обязательно будет, потому что дальше усиливать напряженность нельзя. Дальше можно перейти ту грань, которая уже создаст необратимый процесс, а этого допускать нельзя. Я уверена в том, что удастся переломить ситуацию и начать такой диалог", - сказала Матвиенко.