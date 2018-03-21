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МИД РФ не исключает, что британские власти срежиссировали нападение на Скрипалей

Политика
21 марта, 15:29 дата обновления: 21 марта, 15:53 UTC+3

В ведомстве также удивлены отсутствием консульского допуска к Юлии Скрипаль

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МИД РФ считает, что британские власти либо не способны защитить себя от теракта на собственной территории, либо сами срежиссировали нападение на Сергея и Юлию Скрипаль.

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"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно - я никого ни в чем не обвиняю - срежиссировали нападение на российскую гражданку [Юлию Скрипаль]. Третьего просто не дано", - заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов.

По его словам, "все более очевидным становится", что нападение на Скрипалей в Солсбери - "это скорее всего очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра". "Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно - Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", - сказал Ермаков.

Ведомство не исключает и то, что дело могло быть срежиссировано Вашингтоном. "Можно представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший партнер Великобритании остается единственным государством официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия", - отметил Ермаков.

Доступ к Юлии Скрипаль

В ведомстве также удивлены тем, что Лондон не предоставил российской стороне доступ к Юлии Скрипаль."У нас вызывает по меньшей мере большое удивление, что британские власти в нарушение элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к явно попавшей в беду российской гражданке", - отметил Ермаков. 

Он заметил, что британская сторона предоставляет "какие-то отговорки" по этому вопросу, "в то же время сами распространяют какие-то видеоматериалы якобы с места нахождения Скрипалей". "Честно скажу: все это только множит наши вопросы", - заявил Ермаков.

Представитель МИД также удивлен, что "британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении Юлии Скрипаль". "У нас нет никаких достоверных сведений относительно того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели", - констатировал Ермаков. Он призвал: "Вдумайтесь: все это происходит в ХХI веке и, казалось бы, в цивилизованной стране".

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По его мнению, "при таком раскладе требовать каких-то объяснений с российской стороны просто абсурдно".

МИД также подготовил для иностранных послов памятную записку с технической и юридической информацией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ. "Мы подготовили вам отдельную памятную записку, которую, я надеюсь, вы сможете сегодня же передать вашей столице, как предусмотрено дипломатической практикой, - сказал Ермаков. - Содержание памятной записки, как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер".

Доклад ОЗХО

Москва ожидает от Лондона и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официального детального доклада в отношении дела Скрипаля. "Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО основополагающей для любого дела последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств", - подчеркнул Ермаков. 

Ермаков напомнил, что Россия предложила британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери. "Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам расследуемого Скотланд-Ярдом дела. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно. Вновь последовал отказ как и прежде без объяснения причин", - отметил он.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что 19 марта эксперты техсекретариата ОЗХО прибыли в Великобританию "в связи с официальным приглашением госпожи Терезы Мэй провести независимый анализ результатов британского расследования инцидента в Солсбери".

"Вчера состоялось заседание совета безопасности ООН. Но обсуждалась, как вы знаете, сирийская химия. Однако наши британские коллеги затронули и их инцидент в Солсбери, - заметил Ермаков. - У нас была возможность вновь задать элементарные вопросы как гендиректору Организации по запрещению химоружия, так и нашим британским коллегам. К сожалению, прозвучавшие ответы не были полновесными. По наиболее важными для нас вопросам коллеги просто ушли от ответа".

При этом, по оценке представителя МИД, в целом атмосфера была нормальной, "никто особо истерик никаких не закатывал".

"Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг дела Скрипалей. Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание", - подчеркнул Ермаков.

Инцидент с отравлением 

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Ермаков, Александр Михайлович
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Дело Сергея Скрипаля
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