Посольство РФ в Литве озабочено осквернением памятника советским активистам

ВИЛЬНЮС, 21 марта. /ТАСС/. Посольство России в Литве выразило озабоченность очередным актом вандализма в отношении памятника советским активистам, убитым в 1946 году участниками вооруженного антисоветского подполья.

"Факт повторного осквернения памятника погибшим от рук "лесных братьев" сотрудникам правоохранительных органов и мирным гражданам не может не вызывать серьезной озабоченности", - заявило в среду диппредставительство.

В деревне Грибине Мариямпольского района в воскресенье местные жители обратили внимание на то, что на памятнике появились две свастики и "рисунок неприличного характера". Звезды и свастика красной краской были нарисованы на монументе и около месяца назад. Полиция ведет расследование, но подозреваемых пока не установила.

После первого инцидента местные власти заявили о том, что решение проблемы видят в сносе памятника. "Времена, взгляды меняются. Снимаются памятники Ленину, Сталину. Возможно, что и такой памятник не нужен. Раз случился такой вандализм, это может повторяться", - сказала мэр Мариямпольского самоуправления Ирена Лунскене.

Как подчеркнуло посольство, "власти начинают таким образом отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов". Диппредставительство отметило, что данный инцидент "будет учтен в нашем скорректированном подходе к широкомасштабной деятельности литовской стороны по увековечиванию памяти репрессированных литовцев на территории Российской Федерации".

Памятник стоит на небольшом возвышении в деревне Грибине, в которой осталось всего несколько жилых домов. Он установлен в 1977 году на месте гибели группы советских активистов, попавших 4 июня 1946 года в засаду, устроенную участниками вооруженного антисоветского подполья. В 2014 году памятник, находившийся в регистре охраняемых объектов культуры, был из этого списка вычеркнут.