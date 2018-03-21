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Минпромторг: публикация книги Мирзаянова нарушила Конвенцию о запрещении химоружия

Политика
21 марта, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Бывший советский ученый в 1998 году подготовил издание "Государственные секреты"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США грубо нарушили Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), опубликовав книгу бывшего советского ученого Вила Мирзаянова, в которой содержатся формулы отравляющих боевых веществ. Об этом заявил в среду директор Департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ Виктор Холстов на брифинге для иностранных послов.

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"Есть статья 1 КЗХО, которая говорит, что каждый участник конвенции обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было, - подчеркнул Холстов. - Обнародование таких публикаций - это и есть передача знаний о химическом оружии, то есть косвенная передача [информации] о химоружии".

"Почему правительство США пошло на то, чтобы опубликовать эту книгу? - поинтересовался он. - Это чистейшее и грубейшее нарушение статьи 1 конвенции".

Эксперт отметил, что первые публикации Мирзаянова после его иммиграции в США "не содержали никаких формул, связанных с отравляющими веществами". "И вот 98-й год, понимая, что ему надо поправлять свое финансовое состояние, он подготовил новое издание "Государственные секреты". Естественно, с политической точки зрения он подвязал ее к России, иначе бы он не получил свои дивиденды, - указал эксперт. - Возникает закономерный вопрос: почему он раньше это не написал, если он все это знал?".

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