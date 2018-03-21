Итоги выборов президента РФ отменены на 14 участках, включая один зарубежный

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента отменены на 13 избирательных участках в РФ и одном участке за рубежом. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в среду.

"На 14 участках", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, уточнив, что один из них зарубежный, а остальные находятся в девяти регионах РФ.

Член ЦИК Василий Лихачев уточнил, что зарубежный избирательный участок, на котором отменены итоги выборов, находится в Австралии

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.