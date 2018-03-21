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Кремль сообщил о еще более чем десятке поздравлений Путину с победой на выборах

Политика
21 марта, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Российского лидера поздравили президенты Аргентины, Бангладеш, Вьетнама и других стран

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжает получать поздравления с победой на выборах от глав иностранных государств и руководителей международных организаций. Об этом сообщил сайт Кремля.

Так, согласно информации на сайте, по состоянию на вечер среды поздравления Путину направили президенты Аргентины Маурисио Макри, Бангладеш Абдул Хамид, Вьетнама Чан Дай Куанг, а также генсек ЦК Компартии этой страны Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Кроме того, действующего главу российского государства поздравили президенты Гвинеи Альфа Конде, Кипра Никос Анастасиадис, Македонии Герге Иванов, Мали Ибрагим Бубакар Кейта, Монголии Халтмагийн Баттулга, Эстонии Керсти Кальюлайд.

Помимо политиков свои поздравительные послания Путину направили президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и генсек Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо.

Ранее целый ряд лидеров уже поздравил Путина. Более чем с десятком из них президент РФ провел телефонные разговоры.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.

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