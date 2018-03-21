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ЦИК 22 марта рассмотрит случаи нарушений на выборах

Политика
21 марта, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Центризбирком подведет официальные итоги голосования только после рассмотрения всех поступивших жалоб

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Центризбирком России 22 марта проведет заседание, на котором рассмотрит обращения о возможных нарушениях закона на прошедших 18 марта выборах президента. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

Согласно информации пресс-службы, на заседании "будет рассмотрен ряд обращений о возможных нарушениях избирательного законодательства".

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Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил ТАСС о проведении 22 марта рабочей группой комиссии заседания по рассмотрению жалоб. По его словам, ЦИК подведет официальные итоги выборов только после рассмотрения всех поступивших жалоб.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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