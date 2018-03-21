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Россия распространила в СБ ООН документальный фильм про Восточную Гуту

Политика
21 марта, 19:30 UTC+3 ООН 21, марта. /ТАСС

В фильме показан выход мирных жителей по гуманитарным коридорам, открытым по инициативе Москвы, а также прием людей в центрах временного размещения

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Russia/UNYouTube

ООН, 21 марта. /ТАСС/. Россия распространила в среду в Совете Безопасности ООН документальный фильм, рассказывающий о происходящем в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Выступая на заседании СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что фильм дает реальное представление о том, как развивалась ситуация в этом районе.

"Это документальный фильм, он абсолютно без прикрас, фильм не художественный. Он дает реальное представление о том, что происходило в этом квартале под Дамаском. Надеюсь, что у членов Совета Безопасности найдется время, чтобы его посмотреть", - сказал дипломат.

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Фильм также размещен на официальном канале постпредства РФ при ООН в YouTube. 15-минутный ролик содержит кадры выхода мирных жителей из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам, открытым по инициативе России, а также приема людей в центрах временного размещения.

Анонсировав распространение фильма, постпред РФ зачитал выдержки из сообщений западных СМИ о ситуации в Восточной Гуте, в том числе из материала агентства Reuters о достигнутой договоренности по эвакуации из анклава членов вооруженной группировки "Ахрар-аш-Шам", а также из статьи Independent об обстреле Дамаска боевиками. "Это все о том, как осуществляется резолюция 2401, об осуществлении или не осуществлении которой так любят говорить многие из присутствующих здесь членов Совета", - подчеркнул Небензя.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС). Западные государства добивались принятия резолюции на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находились тысячи членов вооруженных группировок.

После принятия резолюции по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. Перерывы в боевых действиях позволили провести в анклав три конвоя с гуманитарной помощью ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста, а также вывести более 80 тыс. человек.

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Небензя, Василий Алексеевич
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