Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство РФ и Великобритании

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль имеет как российское, так и британское гражданство. Об этом в среду заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Должен внести ясность: Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство - российское и британское. Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья", - отметил дипломат.

Между тем, по его словам, информация о состоянии здоровья гражданки России Юлии Скрипаль "очень дозирована". "Говорят, что она в критическом состоянии. Но, к сожалению, британцы полностью весь процесс засекретили. Прошло уже 16 дней, мы не имеем информации ни о том, где они находятся, в каком они состоянии, не имеем возможности поговорить с врачами", - подчеркнул Яковенко.

При этом он добавил, что никто не видел фотографий Скрипалей после инцидента. "Находятся ли они в Солсбери - это тоже вопрос", - сказал посол.