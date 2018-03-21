Итоги голосования на одном из участков Нижнего Новгорода признаны недействительными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Территориальная комиссия Канавинского района Нижнего Новгорода признала итоги голосования на избирательном участке номер 2383 недействительными из-за того, что итоговый протокол был подписан не большинством членов участковой комиссии. Об этом в среду журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

''При проверке протоколов участковых избирательных комиссий одним из членов комиссии было обнаружено, что один из протоколов был подписан комиссией в неправомочном составе, в связи с чем было принято решение об отмене итогов голосования по одному избирательному участку. <…> Решение комиссии было принято половиной от установленного списочного состава членов участковой избирательной комиссии (должно быть большинство - состав 10 человек, подписали 5 человек)'', - сказала она.

На участке проголосовали около 1600 человек. По словам Кислицыной, на итогах голосования по региону эта отмена отразилась незначительно. При подписании итогового протокола в избиркоме Нижегородской области Владимир Путин набрал 77,27% голосов, Павел Грудинин 10,62%, Владимир Жириновский 6,47%, Ксения Собчак 1,61%. У остальных кандидатов менее 1%. Явка осталась прежней - 65,98%.