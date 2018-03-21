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Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах

Политика
21 марта, 21:13 UTC+3

Лидеры также обсудили по телефону возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Абдель Фаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", говорится в сообщении.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества. В частности, с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром, отмечает пресс-служба главы российского государства.

Обстоятельно обсуждены вопросы политического урегулирования в Сирии.

Владимир Путин пожелал успешного проведения запланированных на 26-28 марта президентских выборов в Египте.

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Темы
Кризис в Сирии Выборы президента РФ - 2018 Приостановка авиасообщения с Египтом
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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