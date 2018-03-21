Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Абдель Фаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", говорится в сообщении.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества. В частности, с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром, отмечает пресс-служба главы российского государства.

Обстоятельно обсуждены вопросы политического урегулирования в Сирии.

Владимир Путин пожелал успешного проведения запланированных на 26-28 марта президентских выборов в Египте.