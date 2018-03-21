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Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу"

Политика
21 марта, 20:58 дата обновления: 21 марта, 21:24 UTC+3

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что эту информацию даже нельзя назвать сплетней

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Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Публикации телеканала RTVI об уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на подброшенную дезинформацию. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу".

"Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", - добавила дипломат.

Захарова указала, что при подготовке материала о якобы готовящейся отставке Лаврова никто из RTVI в МИД РФ не обращался. Когда она сама позвонила на телеканал поинтересоваться, не приурочен ли материал ко дню рождения министра, то выяснилось, что на RTVI о нем не знали.

"Странно получается: про "тайные планы" Лаврова RTVI знает, а про не тайные вехи биографии - нет", - добавила она.

Дипломат предположила, что телеканал просто перепечатал информацию какого-нибудь сайта с анонимным комментарием, чтобы создать "информационную бомбу".

"В любом случае, хотелось услышать разъяснения телеканала, - продолжила она. - Позиция: раз это не так - опровергните, на мой взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как и сама статья".

Материал RTVI

Захарова отметила, что за прошедший день сообщение телеканала RTVI о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы покинет свой пост, попросили около двух десятков российских и зарубежных изданий. Она привела цитату из публикации: "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания".

Официальный представитель МИД РФ указала в связи с этим, что формирование правительства является прерогативой руководства страны, а соответствующая процедура прописана в Конституции. Она напомнила, что об этом же говорил в ответе на вопрос об отношении к своей работе на большой пресс-конференции в январе 2018 года дал сам Лавров.

Однако в отличие от прямого вопроса о планах министра, продолжила она, материал RTVI, "закручен поинтереснее: якобы сам просится, а президент не отпускает". "Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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