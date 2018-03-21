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Посол РФ считает, что дело Скрипаля - калька с расследования Лондоном убийства Литвиненко

Политика
21 марта, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Александр Яковенко с сожалением отметил, что какие-либо контакты с Foreign Office по делу Скрипаля ограничены

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко считает, что действия Лондона в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, точно копируют их же расследование убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, гражданина Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Такое мнение дипломат высказал в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Британцы полностью весь процесс засекретили. С 4 числа уже шестнадцать дней мы не имеем информации, где они находятся, какое состояние. Мы не имеем возможности поговорить с врачами. Никто в Британии не видел их фотографий, и находятся ли они в Солсбери. Таким образом, эта схема, которая использовалась в связи с убийством Александра Литвиненко, она точно под кальку осуществляется сейчас", - сказал он, отметив, что Великобритания отказывается сообщать о состоянии Скрипаля, ссылаясь на его гражданство.

Яковенко выразил сожаление, что какие-либо контакты с Foreign Office по делу Скрипаля ограничены. "Foreign Office практически избегает с нами контактов, старается замотать это дело, перебрасывая ниточку в сторону полиции. Но полиция тоже не хочет с нами общаться, и мы слышим основные версии через прессу, где постоянно вбрасываются все новые и новые мифические теории", - отметил он.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Дело Литвиненко Дело Сергея Скрипаля
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