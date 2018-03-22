Посол РФ в США обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором Конгресса

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов встретился с сенатором-республиканцем Конгресса Рэндом Полом и обсудил возобновление межпарламентского диалога. Соответствующая запись была опубликована в среду на странице российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

"Посол Антонов и сенатор Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога", - отмечается в сообщении. Во время встречи также поднимались вопросы региональной и глобальной безопасности.

Russia US relations, inter-parliamentary dialogue, regional & global security issues were discussed at the meeting between Ambassador Antonov and Senator @RandPaul

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Посол А.И.Антонов и сенатор Р.Пол обсудили отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога pic.twitter.com/U1SZ6SEo0l — Russia in USA (@RusEmbUSA) 21 March 2018

Ранее Антонов в интервью газете Politico посетовал на то, что "Конгрессом [США], одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум". "Нам прямо говорят, что они боятся критики", - сказал посол об американских законодателях, которые в массе своей пока отказываются встречаться с Антоновым, исходя из внутриполитических соображений.

В связи с этим Politico, согласно изложенным ею сведениям, обратилась в аппараты более чем четырех десятков членов Сената и Палаты представителей Конгресса с просьбой предоставить комментарии по поводу того, как они смотрят на перспективы проведения рабочих встреч с российским послом. Большинство не ответили, и лишь двое представителей правящей Республиканской партии уточнили, что уже встречались с Антоновым: председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (от штата Теннесси) и его коллега по верхней палате Конгресса Рон Джонсон (от Висконсина). Посол ранее также встретился с временным председателем Сената республиканцем Оррином Хэтчем (от Юты). Последний возглавляет финансовый комитет и одновременно исполняет обязанности временного председателя Сената (это второй по старшинству пост после председателя - им по Конституции является вице-президент страны).

Кроме того, Politico указывает, что в связи с шумихой, поднятой ранее в Вашингтоне после встречи тогдашнего сенатора, а ныне министра юстиции Джеффа Сешнса с предшественником Антонова Сергеем Кисляком, американские законодатели не хотят оказаться в центре внимания прессы "из-за встречи с российским послом".

Власти РФ не раз подтверждали, что выступают за восстановление межпарламентского диалога с США, приостановленного американской стороной.