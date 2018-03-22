Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян

Политика
22 марта, 8:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что это позволило бы увеличить турпоток на Дальний Восток и укрепить взаимодействие двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, что позволило бы увеличить турпоток и укрепить двустороннее взаимодействие. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", - приводит пресс-служба слова Александра Галушки на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР в Пхеньяне.

КНДР входит в число стран, граждане которых могут въехать по электронной визе в Приморье, на Камчатку и Сахалин по упрощенному визовому режиму в рамках свободного порта Владивосток.

В состав российской делегации для работы на межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти. Предметами обсуждения стали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии, спорта и культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
КНДР Россия
Персоны
Галушка, Александр Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
7
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов