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Путин и Жириновский потратили на свои предвыборные кампании почти по 400 млн рублей

Политика
22 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

На выборах победил Владимир Путин, набравший более 76% голосов

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действующий президент Владимир Путин, выдвигавшийся на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, и кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский потратили на свои избирательные кампании практически всю разрешенную сумму, которая в соответствии с законом составляет 400 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК.

Расходы Владимира Путина составили 399,9 млн рублей, расходы лидера ЛДПР составили 398,9 млн рублей, указывается в документах ЦИК.

Кандидат на выборах президента РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин потратил меньше других кандидатов на прошедшую избирательную кампанию. Согласно опубликованным на сайте ЦИК данным, его расходы составили 1 млн 727 тыс. рублей.

Наибольшую сумму его расходов составила оплата "других работ/услуг" - 265 500 рублей, наименьшую - изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов - 159 тыс. рублей.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов. Явка составила 67,49%.

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ЛДПР "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018
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