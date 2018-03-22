Путин и Жириновский потратили на свои предвыборные кампании почти по 400 млн рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действующий президент Владимир Путин, выдвигавшийся на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, и кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский потратили на свои избирательные кампании практически всю разрешенную сумму, которая в соответствии с законом составляет 400 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК.

Расходы Владимира Путина составили 399,9 млн рублей, расходы лидера ЛДПР составили 398,9 млн рублей, указывается в документах ЦИК.

Кандидат на выборах президента РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин потратил меньше других кандидатов на прошедшую избирательную кампанию. Согласно опубликованным на сайте ЦИК данным, его расходы составили 1 млн 727 тыс. рублей.

Наибольшую сумму его расходов составила оплата "других работ/услуг" - 265 500 рублей, наименьшую - изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов - 159 тыс. рублей.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов. Явка составила 67,49%.