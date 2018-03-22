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РФ и Куба планируют договориться об отмене виз для взаимных поездок граждан до 90 дней

Политика
22 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В таком случае граждане РФ и Кубы смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено подписать соглашение с Кубой об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Предполагается, что россиянам и кубинцам не понадобятся визы, если они отправляются в поездку до 90 календарных дней.

В распоряжении кабинета министров РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, дается поручение МИД "по достижении договоренности с кубинской стороной подписать" соглашение с Кубой об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. К документу прилагается проект межправительственного соглашения. В нем говорится, что "граждане РФ, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Республики Куба, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические, служебные и официальные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда".

"Граждане государства одной стороны, намеревающиеся пребывать или проживать на территории государства другой стороны более 90 календарных дней, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда", - отмечается в проекте соглашения.

Также планируется, что "сотрудники дипломатических представительств или консульских учреждений государства одной стороны или представительств при международных организациях, расположенных на территории государства другой стороны, владельцы действительных дипломатических, служебных или официальных паспортов, а также проживающие совместно с ними члены семей, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных или официальных паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз в течение всего срока миссии сотрудников".

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