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Матвиенко: спрос за реализацию послания президента будет очень строгим и жестким

Политика
22 марта, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Спикер Совфеда заявила также, что законодатели получили уникальную возможность для внедрения своих идей в предложенную главой государства "мощную социальную программу действий"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент РФ Владимир Путин много работал над своим посланием Федеральному собранию, поэтому спрос за реализацию предложений главы государства будет очень строгим и жестким.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Что касается послания, я знаю настрой Владимира Владимировича Путина. Он выстрадал это послание, он много над ним работал. Вот спрос за его реализацию будет очень строгий, очень жесткий, и это должны понимать и правительство, и Федеральное собрание, и руководители субъектов РФ. Здесь расслабляться ни у кого не получится", - сказала Матвиенко в четверг на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященного анализу основных направлений законодательного обеспечения реализации послания президента.

По ее мнению, законодатели получили уникальную возможность для внедрения своих идей в предложенную главой государства "мощную социальную программу действий". "Совет Федерации также традиционно готовит перечень поручений по реализации послания. Его проект был предварительно направлен всем участникам заседания, по итогам сегодняшнего мероприятия мы завершим подготовку этого документа, и в дальнейшем он будет утвержден на Совете палаты", - сказала сенатор.

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