Песков заявил, что до прорыва в отношениях РФ и США еще далеко

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о пользе налаживания взаимодействия с Россией, до прорыва в отношениях двух стран еще далеко. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог как минимум. До прорыва еще далеко", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что по итогам телефонного разговора лидеров двух стран "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом [экс-президент Барак] Обама тоже звонил ему). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп. "Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 March 2018

Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".