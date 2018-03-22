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Песков: Кремль рассчитывает на политическую логику и мудрость Европы в деле Скрипаля

Политика
22 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что все заявления Лондона на эту тему "абсолютно не имеют под собой каких-либо оснований, каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Кремль рассчитывает на элементарную политическую логику и мудрость стран Европы, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать их принять меры против РФ в связи с так называемым делом Скрипаля.

"В любом случае мы на элементарную политическую логику и мудрость наших визави рассчитываем в этом деле", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы констатируем продолжение труднообъяснимой линии британской стороны, мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента [с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, осужденном в РФ за шпионаж] в целях установления в реальности того, кто может за ним стоять", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил: "Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны предоставить хоть какую-то информацию и констатируем также, что все заявления, которые делаются на этот счет, абсолютно не имеют под собой каких-либо оснований, каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики". "Мы, конечно же, рассчитываем, что все эти элементы будут партнерами Великобритании, как минимум, учитываться", - сказал Песков.

Говоря об отношениях России с государствами ЕС, представитель Кремля назвал их "и так достаточно непростыми".

Как сообщило агентство Bloomberg, Тереза Мэй собирается выступить перед лидерами стран ЕС с заявлением, в котором назовет Россию главной угрозой всей Европе, а также постарается убедить партнеров в необходимости усилить давление на Москву.

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