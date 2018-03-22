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Песков: заявление Джонсона по поводу ЧМ-2018 в РФ не подобает главе МИД

Политика
22 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее Борис Джонсон допустил сравнение между предстоящим чемпионатом мира по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. В Кремле сочли оскорбительным и отвратительным заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который допустил сравнение между предстоящим чемпионатом мира по футболу в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

"Это совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым", - сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что члены правительства и королевской семьи не посетят ЧМ в связи с ситуацией с отравлением в Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь Борис Джонсон, говоря об идее бойкотирования ЧМ английской сборной, заявил, что "было бы неправильным наказывать всю команду, которая в течение длительного времени усердно трудилась". 

При этом Джонсон согласился с тем, что предстоящий чемпионат в РФ якобы можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса попала в группу G.

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ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
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Мэй, Тереза Джонсон, Борис Песков, Дмитрий Сергеевич
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