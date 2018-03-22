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Президент Судана по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Политика
22 марта, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В пресс-службе Кремля сообщили также, что "выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных областях"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент Судана Омар Башир поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Омар Башир сердечно поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, - говорится в сообщении. - Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных областях".

Ранее ряд лидеров уже поздравили Путина. Более чем с десятком из них президент РФ провел телефонные разговоры.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.

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