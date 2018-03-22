Титов назвал свою бороду самой большой неудачей избирательной кампании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен, бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов назвал самой большой неудачей выборной кампании свою бороду, с которой ему, по его словам, было очень неудобно.

"Хотел бы сказать, самой большой неудачей выборной кампании для меня, если кого это интересует, это [была] моя борода. Ее уже нет. Я начал ее отращивать благодаря своим желаниям и поддержанный имиджмейкерами, это надо признать. Это было такое испытание! Это было так неудобно!" - сказал Титов на пресс-конференции в ТАСС.

"Это все время чешется. Это все время на нее обращаешь внимание. В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательно кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали", - поделился бизнес-омбудсмен.

"Но тем не менее, я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании", - резюмировал он.

Титов, являвшийся кандидатом от Партии роста, по последним данным, набрал 0,76% голосов. Действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский (ЛДПР) набирает 5,65%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,68%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,05%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68%, Сергей Бабурин ( "Российский общенародный союз") - 0,65%.