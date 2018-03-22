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Титов назвал свою бороду самой большой неудачей избирательной кампании

Политика
22 марта, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Бывший кандидат в президенты РФ отметил, что ходить с бородой ему было неудобно

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен, бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов назвал самой большой неудачей выборной кампании свою бороду, с которой ему, по его словам, было очень неудобно.

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"Хотел бы сказать, самой большой неудачей выборной кампании для меня, если кого это интересует, это [была] моя борода. Ее уже нет. Я начал ее отращивать благодаря своим желаниям и поддержанный имиджмейкерами, это надо признать. Это было такое испытание! Это было так неудобно!" - сказал Титов на пресс-конференции в ТАСС.

"Это все время чешется. Это все время на нее обращаешь внимание. В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательно кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали", - поделился бизнес-омбудсмен.

"Но тем не менее, я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании", - резюмировал он.

Титов, являвшийся кандидатом от Партии роста, по последним данным, набрал 0,76% голосов. Действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский (ЛДПР) набирает 5,65%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,68%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,05%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68%, Сергей Бабурин ( "Российский общенародный союз") - 0,65%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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