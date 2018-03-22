Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах главы государства.

"По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё. Ниинистё поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что лидеры обсудили "вопросы российско-финляндских отношений, а также актуальную международную проблематику. "Владимир Путин, в частности, проинформировал своего коллегу о содержании состоявшегося 21 марта телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом", - уточнили в Кремле. "Достигнута договоренность о продолжении контактов", - добавили в пресс-службе.

Ранее целый ряд лидеров уже поздравили Путина. Более чем с десятком из них президент РФ провел телефонные разговоры. Например, ранее в четверг российскому лидеру с поздравлениями звонил президент Судана Омар аль-Башир.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.