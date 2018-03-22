Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах

Политика
22 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В Кремле уточнили, что главы государств также обсудили вопросы российско-финляндских отношений и "актуальную международную проблематику"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах главы государства.

"По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё. Ниинистё поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что лидеры обсудили "вопросы российско-финляндских отношений, а также актуальную международную проблематику. "Владимир Путин, в частности, проинформировал своего коллегу о содержании состоявшегося 21 марта телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом", - уточнили в Кремле. "Достигнута договоренность о продолжении контактов", - добавили в пресс-службе.

Ранее целый ряд лидеров уже поздравили Путина. Более чем с десятком из них президент РФ провел телефонные разговоры. Например, ранее в четверг российскому лидеру с поздравлениями звонил президент Судана Омар аль-Башир.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули Башир, Омар, аль- Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Судан Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов