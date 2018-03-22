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ЦИК РФ: нарушений, ставящих под сомнение итог выборов президента, не было

Политика
22 марта, 14:13 UTC+3

Также Центризбирком сообщил о том, что не получил обращений, которые необходимо было бы рассмотреть в обязательном порядке непосредственно до подведения итогов выбора президента России

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования на выборах президента России, не было. Такой вывод содержится в проекте постановления ЦИК РФ, которое будет рассмотрено на заседании комиссии в четверг.

"Анализ полученных ЦИК РФ в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в РФ на указанных выборах, допущено не было", - говорится в документе.

Также Центризбирком отчитался о том, что не получил обращений, которые необходимо было бы рассмотреть в обязательном порядке непосредственно до подведения итогов выбора президента России.

"Признать, что в период со дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в ЦИК РФ не поступало обращений, которые требуют обязательного рассмотрения непосредственно до определения результатов выборов президента РФ 2018 года", - говорится в проекте постановления ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила в начале заседания, что "на сей час ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц, ни от партий, которые направляли кандидатов, по тем аспектам, которые обязан рассматривать ЦИК, нет".

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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