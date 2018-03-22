МИД РФ: Москва и Вашингтон ведут переговоры по подготовке встречи Патрушева и Макмастера

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия и США ведут переговоры об организации встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Переговоры идут об организации [встречи], дата еще не определена, - сказал он. - Договоренность есть, она просто отодвигается по каким-то причинам".

При этом, по его словам, серьезных препятствий для подобных консультаций нет.