Посольство РФ в Лондоне сообщило об увеличении срока рассмотрения запросов на визы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне сообщило об увеличении срока рассмотрения запросов на визы в связи с высылкой дипломатов британскими властями.

"В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан, - отмечается в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства. - В данной ситуации, сложившейся по вине британской стороны, сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз будут увеличены в рамках законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения составит до трех рабочих дней (срочные) и до двадцати рабочих дней (обычные) в соответствии с тарифом сборов за совершение консульских действий, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения".

Ранее во вторник посол РФ в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что срок выдачи виз британцам может увеличиться почти вдвое.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Лондон обвинил Москву в якобы имеющей место причастности к отравлению 4 марта в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия категорически отвергает эти обвинения. В ответ на действия Великобритании российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.