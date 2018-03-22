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Посольство РФ в Лондоне сообщило об увеличении срока рассмотрения запросов на визы

Политика
22 марта, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В диппредставительстве подчеркнули, что в связи с "безответственными действиями британского правительства" нанесен значительный ущерб консульскому обслуживанию граждан

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне сообщило об увеличении срока рассмотрения запросов на визы в связи с высылкой дипломатов британскими властями.

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"В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан, - отмечается в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства. - В данной ситуации, сложившейся по вине британской стороны, сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз будут увеличены в рамках законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения составит до трех рабочих дней (срочные) и до двадцати рабочих дней (обычные) в соответствии с тарифом сборов за совершение консульских действий, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения".

Ранее во вторник посол РФ в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что срок выдачи виз британцам может увеличиться почти вдвое.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Лондон обвинил Москву в якобы имеющей место причастности к отравлению 4 марта в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия категорически отвергает эти обвинения. В ответ на действия Великобритании российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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