МИД РФ допускает контакты с Лондоном по вопросам безопасности на ЧМ-2018

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов допустил возможность контактов с Лондоном по вопросам безопасности на чемпионате мира по футболу, который этим летом пройдет в России.

"Я не занимаюсь чемпионатом мира по футболу, я занимался Олимпиадой в Сочи. Это вопрос к ФСБ, - отметил он. - Думаю, что по чемпионату мира контакты в каком-то виде есть, но Великобритания объявила бойкот, англичане уже неоднократно это проделывали".

"Так было во время дела Александра Литвиненко, я тогда работал в ФСБ. Они обратились: "Давайте контакты прервем, а совместным операции продолжим". Я ответил: "Так не бывает", - рассказал Сыромолотов. Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов.