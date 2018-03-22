Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ допускает контакты с Лондоном по вопросам безопасности на ЧМ-2018

Политика
22 марта, 15:33 дата обновления: 22 марта, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Замглавы российского дипведомства Олег Сыромолотов рассказал, что Британия и раньше просила о продолжении совместных операций после бойкота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов допустил возможность контактов с Лондоном по вопросам безопасности на чемпионате мира по футболу, который этим летом пройдет в России.

"Я не занимаюсь чемпионатом мира по футболу, я занимался Олимпиадой в Сочи. Это вопрос к ФСБ, - отметил он. - Думаю, что по чемпионату мира контакты в каком-то виде есть, но Великобритания объявила бойкот, англичане уже неоднократно это проделывали".

"Так было во время дела Александра Литвиненко, я тогда работал в ФСБ. Они обратились: "Давайте контакты прервем, а совместным операции продолжим". Я ответил: "Так не бывает", - рассказал Сыромолотов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сыромолотов, Олег Владимирович
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов