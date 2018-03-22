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Путин обсудил с Ципрасом ситуацию, сложившуюся после обвинений Лондона в адрес Москвы

Политика
22 марта, 15:30 UTC+3

Президент России также рассказал премьеру Греции детали недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с греческим премьером Алексом Ципрасом ситуацию, сложившуюся после волны необоснованных обвинений в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе греческой стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Лидеры обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после поднятой по инициативе Великобритании волны необоснованных обвинений в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери", - отмечается в сообщении. Кроме того, Владимир Путин по просьбе Ципраса сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В Кремле добавили, что премьер-министр Греческой Республики искренне поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также был подтвержден настрой на дальнейшее развитие российско-греческого сотрудничества. "С удовлетворением отмечено наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсуждены актуальные вопросы европейской безопасности, а также обстановка в Восточном Средиземноморье", - сообщили в Кремле.

"Владимир Путин пригласил Алексиса Ципраса посетить Россию", - отмечает пресс-служба.

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Персоны
Трамп, Дональд Ципрас, Алексис Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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