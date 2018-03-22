Замглавы МИД РФ сообщил, что ФСБ и ЦРУ ведут активный диалог

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ведут достаточно активный диалог. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Идет достаточно активный диалог", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, и привел в качестве примера имевшиеся контакты между руководством этих ведомств.

Он напомнил, что под председательством директора ФСБ (Александр Бортников) в октябре прошла конференция по антитеррору, в которой приняли участие представители ФБР (Федеральное бюро расследований США), ЦРУ и Госдепартамента, "причем на высоком уровне".

"Я вижу, что Майкл Помпео (бывший глава ЦРУ, скоро должен быть утвержден на пост госсекретаря США) здраво подходит к вещам, а Рекс Тиллерсон (экс-глава Госдепартамента) не вписался в компанию бывших военных, - отметил Сыромолотов. - Идет нормальный регулярный контакт между ФСБ и ЦРУ. Вы видите по конкретному диалогу в Санкт-Петербурге (в декабре ЦРУ передало РФ информацию о подготовке теракта в Петербурге)".

"Вы не должны сомневаться, что если у нас будет такая информация, мы, конечно, США ее отдадим. Я за год отдал информацию по подготовке теракта в Бостоне (15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошел теракт, в котором погибли три человека и 264 получили ранения), еще раз за полгода повторил, но США отнеслись несерьезно", - отметил замглавы МИД РФ.