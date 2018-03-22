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ЦИК: избиркомы достойно провели выборы, нарушения минимальны

Политика
22 марта, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Элла Памфилова поблагодарила коллег и обещала принять во внимание все жалобы

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии в подавляющем большинстве достойно провели выборы президента 18 марта, количество нарушений закона минимально. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

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"Хочу, конечно, сказать с большой благодарностью, что в подавляющем большинстве наши коллеги - члены участковых комиссий (97 тыс. [комиссий]) справились достойно. Даже анализ, количество, характер тех нарушений, которые мы рассмотрели и будем рассматривать, ничтожно мал, если взять все масштабы страны", - сказала она на заседании ЦИК в четверг.

Но это не означает, что Центризбирком будет игнорировать эти нарушения, подчеркнула Памфилова. "Очень важно вычистить это поле досконально. Поэтому каждое нарушение мы готовы рассматривать, мы готовы благодарить всех, кто дает нам сигналы, реальные факты, не выдуманные", - отметила она.

Ранее Памфилова сообщила, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления граждан, на выборах президента не было.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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