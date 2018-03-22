Памфилова: о массовых нарушениях на выборах сообщают "недоброжелатели" в РФ и за границей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что некоторые нарушения на выборах президента 18 марта похожи на провокации, которые позволяют недоброжелателям России и внутри страны, и за ее пределами заявлять о массовом нарушении закона.

На заседании Центризбиркома в четверг Памфилова заметила, что не может понять, что двигало теми членами участковых избиркомов, которые совершили нарушения. По ее словам, они работали "в прозрачном доме, под видеонаблюдением". "Я не понимаю. Такое ощущение, что у этих людей ни мозгов, ни ума, ни совести", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что некоторые факты нарушений закона похожи на провокации. "Знаете, как принято [считать]: вбросы обязательно за кандидата от партии власти. Нет, несколько вбросов было за другого кандидата", - сказала она, не назвав имени этого претендента на президентский пост.

Памфилова выразила надежду на то, что Следственный комитет и прокуратура разберутся в этих ситуациях. "В конце концов мы поймем, какие мотивы были у этих людей, пусть немногочисленных, зачем они это делали. Зачем они дают повод, чтобы на основании этого небольшого количества нарушений некоторые наши недоброжелатели и внутри страны, и за рубежом экстраполировали, что были какие-то массовые нарушения", - заметила она.