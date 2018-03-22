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Памфилова пообещала рассмотреть все жалобы по голосованию на выборах президента РФ в Чечне

Политика
22 марта, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все жалобы на ход голосования на выборах президента РФ в Чечне от наблюдателей, в том числе из числа сторонников блогера Алексея Навального, будут рассмотрены.

"Более 50 человек с направлениями от "Яблока", от [кандидата в президенты от КПРФ Павла] Грудинина были направлены в Чеченскую Республику. И от Навального были. У них была возможность все посмотреть, вернулись живыми-здоровыми, никто их там не обидел", - сказала Памфилова журналистам в четверг.

"Всю информацию они представили нам. Будем разбираться, как и со всеми сообщениями, которые поступают в том числе от самых-самых оппозиционных наблюдателей", - добавила она.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
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КПРФ Чечня "Яблоко" Выборы президента РФ - 2018
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