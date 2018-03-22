Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не сдержалась бы и "за пределами приличий" дала бы "в морду" наблюдателю, грубо отозвавшемуся об избирателях Северного Кавказа.

В ходе заседания ЦИК в четверг председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала о работе на участках в регионе наблюдателей из числа сторонников Алексея Навального. Они получили направления на участки от разных кандидатов.

По словам Абазалиевой, один из этих наблюдателей, работавших на участке в Черкесске, назвал избирателей Северного Кавказа "баранами".

"Была бы я на месте, за пределами приличий получил бы в морду. А представители Кавказа - люди корректные и воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. Он бы получил у меня в зубы", - прокомментировала ситуацию Памфилова.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.