Володин призвал противодействовать искажению истории в угоду политической конъюнктуре

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал руководство Национального собрания Белоруссии вместе противодействовать искажению истории в угоду политической конъюнктуре. Соответствующее обращение спикера в связи с 75-летием трагедии в белорусской Хатыни размещено в четверг на официальном сайте нижней палаты парламента РФ.

Володин отметил, что среди многих скорбных событий Великой Отечественной войны трагедия Хатыни всегда занимала особое место. "Массовое убийство 149 жителей этой деревни стало символом беспрецедентной жестокости и бесчеловечности фашизма", - подчеркнул он.

"Судьба Хатыни в годы войны постигла 186 белорусских деревень. Горечь и боль тех событий навсегда остались в памяти наших народов", - отметил Володин. "Об этой трагедии мы помним и сегодня", - подтвердил он.

"Важно не допустить ее забвения, вместе противодействовать искажению нашей истории, попыткам оправдать убийц и садистов в угоду политической конъюнктуре", - убежден председатель Госдумы. "Только так мы сможем защитить нынешнее и будущие поколения от повторения подобных преступлений, сохранить мир и покой на нашей земле", - заключил он.

22 марта 1943 года карательный отряд, сформированный немецкими военными властями из украинских националистов, уничтожил Хатынь, сжег заживо и расстрелял почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 76 детей. Трагическая судьба Хатыни постигла еще 628 белорусских сел. Земля 185 из них в специальных урнах захоронена на "Кладбище деревень" в мемориальном комплексе, открытом в 1969 году на месте, где находилась Хатынь.