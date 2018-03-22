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Новым послом РФ в Аргентине может стать Дмитрий Феоктистов

Политика
22 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В Госдуме отметили, что назначение не связано с событиям вокруг так называемого кокаинового скандала

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг дал согласие на назначение замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрия Феоктистова послом РФ в Аргентине. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте.

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Как отметил, в свою очередь, член комитета по международным делам Антон Морозов, "будет происходить плановая смена посла" без увязки к событиям вокруг так называемого кокаинового скандала. Он не стал вдаваться в подробности обсуждения, сославшись на закрытый характер заседания.

"В целом мы можем сказать что Россия абсолютно непричастна к скандалу. Все, что там происходило, тщательно расследуется спецслужбами РФ и Аргентины. Никто из российских дипломатов, включая посла, к этому инциденту не причастен", - подчеркнул Морозов.

Одновременно, как сообщил собеседник агентства, комитетом было дано согласие на назначение действующего главы дипмиссии РФ в Аргентине Виктора Коронелли на пост российского посла в Мексике.

По данным МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В России в рамках возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела были задержаны и арестованы три фигуранта - Калмыков, Худжамов и Али Абянов. Следственный департамент МВД России предъявил им обвинение по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.

Предполагаемый организатор поставок кокаина - Андрей Ковальчук - был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Позднее он был задержан и арестован в Германии.

Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию фигурантов дела проходила на базе МИД в районе Кунцево на западе Москвы 13 декабря прошлого года. Как пояснил источник, груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин был заменен на муку) прибыл в Москву, а фигуранты дела поехали забирать его на базу МИД России.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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