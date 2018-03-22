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Памфилова заявила о серьезных претензиях ЦИК к избирательной системе Петербурга

Политика
22 марта, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Председатель Центризбиркома отметила, что итоги выборов президента в городе не подлежат сомнению

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в искоренении "системных пороков", у ЦИК РФ есть к ней серьезные претензии. Об этом заявила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Действительно надо признать, что многое было сделано, работа над ошибками, но далеко не все. И, к сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга", - сказала она на заседании ЦИК.

При этом она уточнила, что подвергать сомнению итоги выборов президента 18 марта на территории города нельзя.

Памфилова попросила аппарат ЦИК сформировать "серьезную группу" для проведения комплексной проверки избирательных комиссий Петербурга. "Потому что уже здесь видны системные пороки. Проверим все от и до, надо сделать все возможное, чтобы оздоровить избирательную систему", - подчеркнула она.

Памфилова отметила, что сама также поедет в Петербург, пообщается с наблюдателями, представителями кандидатов и партий.

Секретарь ЦИК Майя Гришина проинформировала, что из Санкт-Петербурга в период с 18 до 22 марта в ЦИК поступило 216 сообщений о возможных нарушениях.

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