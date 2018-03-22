Памфилова: главы минимум двух избиркомов уйдут в отставку по итогам выборов президента

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глав как минимум двух региональных избирательных комиссий сменят по результатам выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта.

"Не менее чем в двух регионах точно сменятся", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о возможных отставках глав региональных избиркомов по итогам выборов.

Памфилова не стала называть эти регионы, отметив, что сначала надо провести серьезную проверку всех сообщений о нарушениях.

Ранее глава ЦИК сообщила, что результаты выборов президента отменены на 14 участках, которые расположены в девяти регионах РФ (в Дагестане, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе) и на одном участке за рубежом (в Австралии). По ее словам, основной причиной отмены итогов выборов стали вбросы бюллетеней. Кроме того, ЦИК постановил провести комплексную проверку избирательной системы Санкт-Петербурга, к которой накопились "серьезные претензии".

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.