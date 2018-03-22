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Яковенко: посольство РФ в Лондоне не имело контактов с Cambridge Analytica

Политика
22 марта, 18:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что британская компания собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей

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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Российская дипмиссия в Лондоне не имела контактов с британской компанией Cambridge Analytica, оказавшейся в последние дни в центре скандала о незаконном сборе личных данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Лондоне посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Никаких контактов с Cambridge Analytica у нас не было", - сказал он.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Cambridge Analytica собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Также в СМИ появлялись спекуляции относительно якобы имевшихся связей данной компании с российскими фирмами.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные. Несколько дней назад Facebook выяснил, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Европарламент в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Такое же решение приняло и британское Управление комиссара по информационной политике.

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