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ЦИК: более 10 наблюдателей оштрафованы за вмешательство в работу избиркомов

Политика
22 марта, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Нарушителям предстоит выплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении 12 наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса по итогам выборов президента за вмешательство в работу УИК и за создание помех голосованию граждан. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас есть 12 протоколов об административных правонарушениях по статье 5.69 КоАП РФ в трех регионах: Башкортостан, Татарстан и Новгородская область. Там наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей назначено некоторым членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям", - сказала она на заседании комиссии.

Статья 5.69 КоАП предусматривает наказание за вмешательство в осуществление избирательной комиссией ее полномочий и создание помех голосованию избирателей. Членов УИК с правом совещательного голоса назначают кандидаты. Они, в отличие от членов УИК с правом решающего голоса, не участвуют в принятии решений, а представляют в избиркоме интересы кандидата, следя за соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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Татарстан Башкортостан Новгородская область Выборы президента РФ - 2018
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