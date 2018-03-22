ЦИК: более 10 наблюдателей оштрафованы за вмешательство в работу избиркомов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении 12 наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса по итогам выборов президента за вмешательство в работу УИК и за создание помех голосованию граждан. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас есть 12 протоколов об административных правонарушениях по статье 5.69 КоАП РФ в трех регионах: Башкортостан, Татарстан и Новгородская область. Там наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей назначено некоторым членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям", - сказала она на заседании комиссии.

Статья 5.69 КоАП предусматривает наказание за вмешательство в осуществление избирательной комиссией ее полномочий и создание помех голосованию избирателей. Членов УИК с правом совещательного голоса назначают кандидаты. Они, в отличие от членов УИК с правом решающего голоса, не участвуют в принятии решений, а представляют в избиркоме интересы кандидата, следя за соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.