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Общественный штаб заявил об отсутствии жалоб на проведение голосования строителей в Москве

Политика
22 марта, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Глава столичного штаба Алексей Венедиктов также отметил, что не поступило ни одной жалобы на организацию голосования военнослужащих

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ не зафиксировал жалоб на организованный подвоз работников строительных компаний на избирательные участки 18 марта в Москве. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Мы опасались, что будет плохо воспринят подвоз избирателей, имею в виду строителей из общежитий. Мы с нашими наблюдателями встречались в субботу накануне, говорили о такой угрозе. Подвоза не было - пошли ребята сами, но на подвоз жалоб ноль, хотя ничего незаконного в этом нет, если это не кандидат подвозит. Карусели - жалоб тоже нет", - сказал Венедиктов на заседании штаба.

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Он добавил, что одной из главных проблем на предыдущих президентских выборах были жалобы на плохую организацию надомного голосования. В Москве на этих выборах на дому проголосовали 172 тыс. человек, при этом каких-либо жалоб на их организацию нет. "Есть две жалобы, которые не проверены, на то, что урны не доехали, - две из 172 тыс. Я предлагаю нам создать мобильную группу, чтобы разобраться в этих жалобах", - отметил руководитель штаба.

По его словам, на выборах президента в 2012 году было много негативных отзывов на организацию голосования военнослужащих. По итогам выборов 18 марта 2018 года в штаб не поступило ни одной жалобы. "Почему? Потому что мы с наблюдателями собирались до выборов и рассказывали, на каких участках мы ожидаем организованный приход военных, и наблюдатели были готовы", - сказал Венедиктов.

На выборах президента РФ 18 марта в ходе видеомоста Мосгоризбиркома и ЦИК РФ одна из журналисток сообщила, что сотрудники компании "Мосинжпроект" и "Домстрой-Развитие" организованно приехали на УИК № 11 (Большой Трехсвятительский переулок, дом 4, Басманный район) на автобусе, чтобы проголосовать не по месту прописки. Журналистка отметила, что участок, где проголосовали строители, расположен в 14 километрах от офисов компаний и стройплощадок. "Мосинжпроект" - генподрядчик строительства новых станций московского метро, "Домстрой-Развитие" - частный генеральный подрядчик при строительстве объектов жилого и нежилого фондов в Московском регионе. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что организованный подвоз работников строительных компаний на избирательные участки в Москве связан с тем, что место работы этих сотрудников удалено от офисов компаний.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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Выборы президента РФ - 2018
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