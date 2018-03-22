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Косачев: вина Савченко в том, что она посягнула на официальную мифологию о "евромайдане"

Политика
22 марта, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее в четверг Рада сняла неприкосновенность с депутата Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Главный мотив действий официального Киева в отношении депутата Верховной рады и в недавнем прошлом члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Надежды Савченко - это панический страх, что правда о событиях 2014 года станет достоянием всего мира. Такое мнение высказал ТАСС в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в четверг Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание и арест. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, она подозревается "в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия". Позже Савченко была задержана.

"Полагаю, что бы ни инкриминировали сейчас Савченко депутаты и прокуроры, главным их мотивом является страх, - считает Косачев. - Они панически боятся того, что достоянием всего мира станет правда о событиях 2014 года, следствием которых стали неконституционная смена власти, самоопределение Крыма и кровавые события в Донбассе, глубочайший кризис экономики, разрыв связей с Россией и тотальная зависимость Украины от подачек Запада. А также острейший кризис в отношениях Запада с Россией и режим взаимных санкций".

По его мнению, разрешение украинского парламента на привлечение Савченко к уголовной ответственности является показателем того, насколько опасной для Киева стала "эксцентричная и независимая депутат Рады". "Если не менее эксцентричный Саакашвили выглядел, скорее, личной неприятностью для президента Порошенко, то Савченко превратилась в угрозу системную", - считает Косачев.

Сенатор подчеркнул, что дело, конечно, не в якобы готовившихся терактах и обстрелах центра Киева из минометов и т. п. "Бывшая народная героиня совершила намного более опасный проступок, по сравнению с которым любые потенциальные теракты меркнут: она посягнула на официальную мифологию о "евромайдане", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Косачев считает, что в этом контексте особенно выразительно звучит то, в чем Луценко обвиняет мятежного депутата: в сговоре для совершения действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти. "Налицо, мол, умысел, план, подготовка, завоз оружия, вербовка исполнителей для покушения на конституционный строй Украины. Я даже не припомню более юридически точного описания того госпереворота, который произошел в результате событий 2014 года в Киеве. Именно на это указала генпрокурору и сама Савченко", - сказал сенатор.

"Ведь началось все с "майдана". И когда (не говорю - если) выяснится, что в основании всего нынешнего "праведного" гнева Украины и Запада в адрес России - ложь и заговор тех, кто сегодня правит Украиной, это будет катастрофой не только для Киева, но и для многих европейских политиков. А потому крайне опасную Савченко, конечно же, нужно немедленно заставить замолчать", - заключил Косачев.

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