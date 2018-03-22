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Пушков не исключил, что потребуется законодательно закрепить понятие "информвойна"

Политика
22 марта, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Председатель временной комиссии Совета Федерации рассказал о СМИ, которые созданы для политической вражды

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не исключил того, что потребуется на законодательном уровне закрепить понятия "информационная война" и "средство ведения информационной войны".

"Мы можем, например (кстати, об этом говорят и в западных странах), провести различия между средствами массовой информации и средствами ведения информационной войны. Кто-то скажет, что это очень тонкое различие, я не считаю так", - сказал сенатор корреспонденту ТАСС по итогам круглого стола в Совете Федерации "Россия и Запад после выборов: информация как инструмент конфликта".

По словам Пушкова, "есть средства массовой информации, задача которых - информировать". "Естественно, в рамках той идеологии, которая принята в том или ином обществе", - добавил он. "И есть средства, которые созданы для дезинформации, специально для политической вражды, противопоставления наций друг другу. Я не исключаю, что потребуется [специальное] законодательство на каком-то этапе, которое разграничит эти вопросы", - указал сенатор, отметив, что "без понятия "информационная война" невозможно вводить такой термин, как "средство информационной войны".

"Я не исключаю, что понятие "информационная война" потребуется для законодательной работы", - заключил он.

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