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Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии, Сирию и международные контакты

Политика
22 марта, 18:03 дата обновления: 22 марта, 18:06 UTC+3

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что также состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-британских отношений в контексте недружественных шагов Лондона, ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин также проинформировал участников встречи о серии состоявшихся на этой неделе телефонных разговоров с зарубежными лидерами.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России", - сообщил Песков.

"Затрагивалась тема региональных конфликтов, в частности, положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты", - отметил пресс-секретарь.

"Путин подробно информировал участников совещания о множественных телефонных контактах с целым рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел", - сказал Песков.

"Состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Кризис в российско-британских отношениях

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ситуация вокруг Восточной Гуты

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

Благодаря гуманитарным паузам из города могут выйти мирные жители. В российском военном ведомстве сообщили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти уже более 90 тысяч человек.

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Темы
Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Иванов, Сергей Борисович Шойгу, Сергей Кужугетович Песков, Дмитрий Сергеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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