Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии, Сирию и международные контакты

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-британских отношений в контексте недружественных шагов Лондона, ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин также проинформировал участников встречи о серии состоявшихся на этой неделе телефонных разговоров с зарубежными лидерами.

"В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России", - сообщил Песков.

"Затрагивалась тема региональных конфликтов, в частности, положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты", - отметил пресс-секретарь.

"Путин подробно информировал участников совещания о множественных телефонных контактах с целым рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел", - сказал Песков.

"Состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Кризис в российско-британских отношениях

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ситуация вокруг Восточной Гуты

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

Благодаря гуманитарным паузам из города могут выйти мирные жители. В российском военном ведомстве сообщили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти уже более 90 тысяч человек.