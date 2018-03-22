Министр по национальной политике Чечни заявил, что выборы в регионе прошли без нарушений

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ в Чечне прошло без нарушений, это признали наблюдатели от партий и общественных объединений, заявил ТАСС в четверг министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

В четверг глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия рассмотрит все жалобы на ход голосования на выборах президента РФ в Чечне от наблюдателей, в том числе из числа сторонников блогера Алексея Навального. По ее словам, в Чечню направили наблюдателей от "Яблока", кандидата от КПРФ Павла Грудинина и от Навального, "у них была возможность все посмотреть, вернулись живыми-здоровыми, никто их там не обидел".

"Никаких таких нарушений, и это признали наблюдатели - представители от всех партий и других общественных объединений - не было", - сказал Умаров.

Он отметил, что воспринимает "всяческую критику по прошествии нескольких дней после выборов как забавное проявление пораженческих настроений". "Это естественно, часто практикуется в международной практике", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил блогера Навального в Чечню в качестве наблюдателя на выборах президента РФ, чтобы лично убедиться, как проходит голосование. Кадыров подчеркивал, что Чечня - "самый спокойный, мирный и безопасный регион", а "выборы в Чечне станут самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире".