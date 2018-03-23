ЦИК подведет итоги президентских выборов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в пятницу подведет итоги выборов президента России, прошедших 18 марта.

Предварительные результаты

Согласно предварительным результатам по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте ЦИК, с рекордным результатом на выборах победил действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения: он получил 76,66% голосов.

Второе место занял выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин с 11,80%, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,67% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,04%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Явка, по данным зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, составила 67,49%.

Справились достойно

Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно подчеркивала, что комиссия не будет спешить с подведением официальных итогов выборов, пока не рассмотрит все жалобы на возможные нарушения. Выступая 20 марта на форуме наблюдателей в Общественной палате РФ, она поясняла, что Центризбирком готов оперативно рассматривать все жалобы, чтобы "при официальном подведении итогов [выборов] снять все спекуляции и инсинуации".

В проекте постановления ЦИК, рассмотренном на заседании в четверг, констатировалось, что анализ полученных комиссией "обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в РФ на указанных выборах, допущено не было". По словам Памфиловой, волеизъявление было свободным, несмотря на "всякие спекуляции".

Она похвалила членов участковых избирательных комиссий, которые, по ее оценке, "справились достойно" с проведением выборов. Подтверждением тому, по словам Памфиловой, является тот факт, что количество нарушений, которые изучал ЦИК, "ничтожно мало, если взять все масштабы страны".

Что нужно исправить

Впрочем, признала Памфилова, отдельные нарушения все же были, и ЦИК не намерен их игнорировать.

По данным председателя Центризбиркома на 22 марта, результаты выборов отменены на 14 участках, которые расположены в девяти регионах РФ (в Дагестане, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе) и на одном участке за рубежом (в Австралии). По ее словам, основной причиной отмены итогов выборов стали вбросы бюллетеней.

Последующие процедуры

По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, а в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

Кроме того, кандидаты должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.