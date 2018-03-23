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Госдума вновь поменяет график своей работы ради избирателей

Политика
23 марта, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Корректировки предложено внести ради увеличения времени работы депутатов в регионах, пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу намерена скорректировать график своей работы и поменять дни проведения пленарных заседаний. Депутаты планируют внести поправки в регламент палаты и перенести проведение заседаний Совета Думы со вторника на понедельник и с четверга на среду, а пленарных заседаний - с привычных среды и пятницы на вторник и четверг.

Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, корректировки в думский распорядок предложено внести ради увеличения времени для работы депутатов в регионах. По его словам, заседание палаты в четверг будет проводиться до обеда, чтобы народные избранники в этот же день могли уезжать в свои округа.

В осеннюю сессию 2017 года Госдума уже меняла свой график ради избирателей. Тогда за счет сокращения продолжительности перерывов было решено проводить пятничное пленарное заседание до 15:00, а не до 18:00, чтобы у депутатов была возможность раньше отправляться в регионы.

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