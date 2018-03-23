Песков: РФ нужно минимизировать последствия для себя от кризиса в отношениях с Британией

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия столкнулась с проявлением враждебной политики со стороны Великобритании и должна сделать все, чтобы сократить негативное влияние этого кризиса на свое внутреннее развитие. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Мы видим, как страна Байрона и Шекспира, страна Конан Дойля, страна, которая некогда была блестящей империей с глубочайшими политическими традициями демократии, превратилась в страну, политики которой делают, мягко говоря, безответственные заявления", - сказал он. "Это проблема. Это отражение очень враждебной политики, предсказуемо враждебной политики", - считает Песков.

"Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, и нам нужно минимизировать последствия этой неудачной реальности для нашей страны, обеспечить это всеми политическими и дипломатическими способами", - отметил пресс-секретарь. "Нужно сократить последствия для нашей страны и обеспечить подходящие и комфортные условия для достижения собственных внутренних целей", - добавил он.