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Песков: РФ нужно минимизировать последствия для себя от кризиса в отношениях с Британией

Политика
23 марта, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что британские политики делают "безответственные заявления"

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия столкнулась с проявлением враждебной политики со стороны Великобритании и должна сделать все, чтобы сократить негативное влияние этого кризиса на свое внутреннее развитие. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

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"Мы видим, как страна Байрона и Шекспира, страна Конан Дойля, страна, которая некогда была блестящей империей с глубочайшими политическими традициями демократии, превратилась в страну, политики которой делают, мягко говоря, безответственные заявления", - сказал он. "Это проблема. Это отражение очень враждебной политики, предсказуемо враждебной политики", - считает Песков.

"Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, и нам нужно минимизировать последствия этой неудачной реальности для нашей страны, обеспечить это всеми политическими и дипломатическими способами", - отметил пресс-секретарь. "Нужно сократить последствия для нашей страны и обеспечить подходящие и комфортные условия для достижения собственных внутренних целей", - добавил он.

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