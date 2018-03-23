Песков: заявления Путина о новейших вооружениях РФ возымели эффект в мире

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал в своем послании Федеральному собранию, о новейших разработках вооружений в России произвели эффект на мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Определенно, да", - ответил он на вопрос, дала ли результат ли такая демонстрация возможностей России. "Если вы проанализируете реакцию ответственных членов мирового сообщества, вы увидите, что есть понимание необходимости срочных переговоров по вопросам международной безопасности и разоружения", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что после выхода США из Договора по ПРО стратегический баланс был нарушен, а система взаимного сдерживания была поставлена под угрозу. При этом западные партнеры России не реагировали на приглашения к диалогу. "В результате единственное, что нам оставалось, это показать, что в любом случае, несмотря на продолжающиеся попытки наших партнеров построить противоракетный щит, Россия будет способна обеспечить системы взаимного сдерживания", - сказал Песков.